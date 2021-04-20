В Украине выросло число нарушений прав человека из-за пандемии COVID-19

В Украине из-за пандемии COVID-19 значительно выросло число нарушений прав человека. Украинцы жалуются на необоснованный отказ органов власти в предоставлении информации.

Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен Татьяна Денисова по итогам встречи с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

"В связи с пандемией COVID-19 проблемы соблюдения прав человека и гражданина в Украине значительно возросли, про это свидетельствует существенное увеличение количества обращений граждан ко мне как к уполномоченному по правам человека", - написала Денисова.

По ее словам, в ходе встречи с премьер-министром омбудсмен обратила внимание на возросшее число жалоб украинцев на органы власти. В частности, она отметила, что гражданам необоснованно не предоставляют информацию, а это "яркое указание на необходимость совершенствования правового регулирования в области прав человека".

Денисова отметила, что глава правительства пообещал способствовать решению проблемных вопросов, касающихся прав человека, в том числе права на информацию.