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В Украине выросло число нарушений прав человека из-за пандемии COVID-19

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 18:51
В Украине выросло число нарушений прав человека из-за пандемии COVID-19 Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и омбудсмен Татьяна Денисова (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: РБК-Украина

В Украине из-за пандемии COVID-19 значительно выросло число нарушений прав человека. Украинцы жалуются на необоснованный отказ органов власти в предоставлении информации.

Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен Татьяна Денисова по итогам встречи с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

"В связи с пандемией COVID-19 проблемы соблюдения прав человека и гражданина в Украине значительно возросли, про это свидетельствует существенное увеличение количества обращений граждан ко мне как к уполномоченному по правам человека", - написала Денисова.

По ее словам, в ходе встречи с премьер-министром омбудсмен обратила внимание на возросшее число жалоб украинцев на органы власти. В частности, она отметила, что гражданам необоснованно не предоставляют информацию, а это "яркое указание на необходимость совершенствования правового регулирования в области прав человека".

Денисова отметила, что глава правительства пообещал способствовать решению проблемных вопросов, касающихся прав человека, в том числе права на информацию.

РБК-Украина писало, что в прошлом году уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова получила на 40% больше жалоб о нарушении прав, чем у 2019 году.

Также Денисова сообщала, что состояние здоровья украинца Олега Приходько, которого удерживают в СИЗО в Ростове-на-Дону (РФ), ухудшается.

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