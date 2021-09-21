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В Украине выявили более 5 тысяч новых случаев COVID

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Украина, Вторник 21 сентября 2021 08:14
В Украине выявили более 5 тысяч новых случаев COVID Фото: В Украине выявили более 5 тысяч новых случаев COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 5 159 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев выявили во Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Так, за вчера госпитализировали 1 086 человек; умерли 137 человека и выздоровели - 2 156.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и Киеве (399).

За сутки протестировали методом ПЦР - 30 563 человек, ИФА - 7 718, а экспресс - тестами - 25 692 человека.

В целом, за все время пандемии в Украине заразились 2 355 805 человек, выздоровели - 2 233 573 человек; умерли - 55 056 человек.

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