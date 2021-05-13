В Украине почти закончилась вакцина AstraZeneca, предназначенная для первой дозы

В Украине почти закончились дозы вакцины AstraZeneca, которые были предназначены для первой прививки от коронавируса . Часть вакцины AstraZeneca зарезервировали для введения второй дозы тем, кто уже получил первую прививку.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины на странице в Facebook .

Запасы вакцины для первой дозы уже закончились в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также в Киеве. Речь как об индийском, так и о южнокорейском варианте.

В то же время для введения второй дозы зарезервировано 26 тысяч доз вакцины AstraZeneca (Covishield и SKBio).

"Вакцинация первой дозой в пунктах прививок этих областей восстановится после получения новой партии вакцины",- заявили в Минздраве.

Украина получила 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca из-за прямой закупки из Индии, а также 367 тысяч доз AstraZeneca из Южной Кореи по механизму COVAX.

Как отметили в министерстве, до конца мая в Украину должны прибыть еще 705 тысяч доз вакцин по механизму COVAX, а в мае-июне планируют получить 500 тысяч доз вакцины Pfizer по прямому контракту.