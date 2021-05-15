В Украине запускают центры вакцинации людей из листа ожидания: первые откроют в крупных городах

"Для выполнения поручения президента и премьера о вакцинации всех людей из листа ожидания мы запускаем на выходных вакцинальные центры. Алгоритм для вакцинальных центров был утвержден в пятницу, 14 мая, Оперативным штабом", - сказал Ляшко.

При этом он отметил, что центры сразу по всей стране не откроются.

"Мы будем начинать с городов-миллионников. В понедельник-вторник мы получим ответы от регионов, готовы ли они уже их открывать. Мы надеемся, что первыми будут Киев и Львов, потому что уже есть с ними предварительные договоренности", - сказал главный санврач.

Из листа ожидания в приложении "Дія" людей, которые не являются в приоритетных группах, при наличии вакцины будут приглашать и прививать на выходных для того, чтобы в Украине не проседали темпы вакцинации. Приглашать этих людей будут в той очереди, по которой они записались.

"Через наш контакт-центр мы будем прозванивать людей из листа ожидания и формировать списки. Вакцинальные центры будут открыты на 10 или 20 постов, в зависимости от того, какую локацию выберет местная власть. Это должна быть большая площадь - выставочный центр, стадион, Дворец спорта и тому подобное. Там будет стоять несколько манипуляционных столов, будут стулья для очереди на прививку и после нее, чтобы не было скопления", - рассказал Ляшко.