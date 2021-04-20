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В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca южнокорейского производства

Новина українською → Вторник 20 апреля 2021 20:55
В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca южнокорейского производства Фото: глава МОЗ Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Сегодня в Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейской площадке. Поставка этого препарата ожидается уже в четверг, 22 апреля.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Вакцину должны привезти в Украину в рамках инициативы COVAX.

"Сегодня подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейской площадке", - сообщил Степанов.

Он добавил, что вакцины AstraZeneca и CoviShield являются абсолютно идентичными, а значит, южнокорейская вакцина подойдет для прививки второй дозой тех, кто вакцинировался препаратом AstraZeneca индийского производства.

Всего в Украину должно прибыть 367 тысяч доз. Часть партии оставят для прививки второй дозой тех граждан, которых уже вакцинировали, остальные - для первой прививки.

Напомним, сегодня в Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса второй дозой препарата Covishield производства AstraZeneca состоится через 12 недель после первой. То есть вакцинировать второй дозой начнут после 18 мая.

РБК-Украина писало, что вторую прививку вакциной производства AstraZeneca можно отсрочить на полгода. Это возможно, если человек переболел COVID-19 после первой дозы.

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