В Украине жесткого локдауна не будет, но карантин усилят, - Степанов

В Украине стремительно увеличивается количество больных коронавирусом. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на заседании правительства будет просить о более жестких карантинных ограничениях.

Об этом в эфире "Свобода Слова" на ICTV заявил Максим Степанов.

Сейчас в Украине растет нагрузка на медицинскую систему. В больницах находится 20 тысяч пациентов.

"Завтра на заседании правительства будем предлагать более жесткие ограничения в стране. Речь не идет о полном локдауне, потому что страна просто не выдержит полного локдауна. Прежде всего это запрет массовых мероприятий", - подчеркнул Степанов.

Минздрав будет требовать полностью отменить мероприятия в "красной зоне", а в "зеленой" позволить до 50 человек.

"Мы считаем, что надо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в "зеленой зоне", более 30 человек в "желтой", 20 в "оранжевой" и полностью в "красной зоне", если мы говорим про адаптивный карантин", - заявил Степанов.

Ранее Степанов заявлял, что Минздрав будет выступать за переход от адаптивного карантина (когда ограничения вводятся в зависимости от эпидемической ситуации) к усиленному карантину по всей стране в случае, если будет заполнено более 60% коек в больницах, которые принимают больных COVID-19. По состоянию на сегодня этот показатель - около 56%.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский дал ряд поручений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В частности, в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.

РБК-Украина писало, что за сутки в стране зафиксировали 4420 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений зафиксировали в Харьковской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой областях.