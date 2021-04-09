Украинских священников вакцинируют от COVID на втором этапе вместе с соцработникми
Украинских священнослужителей приравняли к социальным работникам, что позволяет им сделать прививку против коронавируса на втором этапе вакцинации. Для этого они должны обратиться к своему руководству и сообщить о желании сделать прививку.
Об этом сообщается в пресс-релизе Центра общественного здоровья (ЦОЗ).
Отмечается, что министерство здоровья Украины приравняло священнослужителей официально зарегистрированных в стране церквей и религиозных организаций к работникам социальных служб. По словам главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федора Лапия, такой шаг необходимым, поскольку религиозные служители тесно контактируют с людьми из группы риска.
В пресс-релизе ЦОЗ отмечается, чтобы священнослужителям записаться на прививку, им нужно обратиться к своему руководству и сообщить о желании вакцинироваться. Те, в свою очередь, составят списки и передадут их региональным координаторам по вакцинации. После согласования им сообщат о времени и месте, где можно будет сделать прививку.
Напомним, вакцинацию в Украине от коронавируса поддержали все религиозные лидеры. Некоторые из них сделали прививку в прямом эфире.
Отметим, ранее Православная церковь Украина заявила, что нет никаких возражений относительно вакцинации в целом как медицинской процедуры. Церковь подчеркнула, что вакцинация не противоречит ни заповедям, ни основам христианской веры.
РБК-Украина ранее писало, что в Украине две дозы вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 получили 5 человек. 352 142 граждан получили первую прививку.