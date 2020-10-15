В украинской Премьер-лиге новая вспышка коронавируса
В украинском футбольном клубе "Александрия" зафиксировали вспышку коронавируса. Положительные тесты получили как футболисты, так и персонал.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Как сообщается, в клубе 27 человек получили положительные результаты тестов COVID-19. Все инфицированные не имеют симптомов вируса.
"Сейчас 15 заболевших на самоизоляции по месту жительства родителей, 11 наблюдаются у семейных врачей Александрии, 1 в районной больнице", - сообщили в "Александрии".
Отметим, 18 октября на КСК "Ника", в рамках 6 тура Чемпионата Favbet Лиги сезона 2020/21, "Александрия" встретится с ФК "Ингулец" (Петрово).
Напомним, в начале месяца в футбольном клубе "Александрия" обнаружили несколько случаев заражения коронавирусом среди игроков команды. Тогда клуб в полном составе пошел на самоизоляцию.
Кроме того, девять футболистов "Шахтера" получили положительные результаты тестов на COVID-19.
Также коронавирусом заразились сразу два голкипера сборной Украины по футболу - Андрей Лунин и Юрий Панькив.