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Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в некоторые регионы Британии

Новина українською → Киев, Понедельник 21 декабря 2020 13:21
Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в некоторые регионы Британии Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в отдельные регионы Великобритании, в частности ее столицу. Причиной является новый вид коронавируса, который вспыхнул в стране.

Соответствующие рекомендации обнародовало посольство Украины в Соединенном Королевстве.

Украинцам, которые уже находятся в этих регионах, рекомендуют быть осмотрительными.

"В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в отдельных регионах Соединенного Королевства заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), посольство Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию", - говорится в сообщении.

В посольстве рассказали, что решение о приостановке авиасообщения с Великобританией приняли Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия, Германия, Чехия, Франция, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, а также Канада.

Напомним, новый тип COVID в Британии начал распространяться с середины ноября. Местное правительство уже признало, что ситуация вышла из-под контроля, и несколько стран закрыли пассажирское сообщение с Британией.

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