Украинцам старше 60 лет рекомендовали делать бустерную прививку

В Украине рекомендовали бустерную прививку для людей старше 60 лет. Такую рекомендацию поддержала Национальная техническая группа экспертов.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"На прошлой неделе состоялось заседание Национальной технической группы экспертов, которые рассматривали вопросы более широкого использования бустерной дозы и было принято решение о применении бустерной дозы для пожилых людей, более 60 лет", - рассказал он.

По его словам, бустерную прививку от коронавируса будут вводить через шесть месяцев после завершения базового курса вакцинации.

"Поэтому, скорее всего, мы также это решение будем вводить в действие соответствующим приказом Минздрава", - добавил Кузин.