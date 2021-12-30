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Украинцам старше 60 лет рекомендовали делать бустерную прививку

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Четверг 30 декабря 2021 20:25
Украинцам старше 60 лет рекомендовали делать бустерную прививку Фото: Главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине рекомендовали бустерную прививку для людей старше 60 лет. Такую рекомендацию поддержала Национальная техническая группа экспертов.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"На прошлой неделе состоялось заседание Национальной технической группы экспертов, которые рассматривали вопросы более широкого использования бустерной дозы и было принято решение о применении бустерной дозы для пожилых людей, более 60 лет", - рассказал он.

По его словам, бустерную прививку от коронавируса будут вводить через шесть месяцев после завершения базового курса вакцинации.

"Поэтому, скорее всего, мы также это решение будем вводить в действие соответствующим приказом Минздрава", - добавил Кузин.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко раскрыл все подробности ревакцинации и дополнительной прививки.

Кроме того, ранее Кузин заявлял, что в Украине третья прививка от COVID может стать обязательной. Однако финальное решение может быть принято в январе 2022 года.

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