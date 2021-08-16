Украинцев будут повторно прививать от COVID: стало известно когда

Министерство здравоохранения введет повторную вакцинацию населения от коронавируса. Это произойдет через год после введения базовых прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина "Укринформу" .

"Пока мы не рассматриваем бустерную дозу как альтернативу полному циклу ревакцинации через год. То есть базовая стратегия, выбранная нами - это ревакцинация через год после завершения базового курса прививки", - сказал он.

Впрочем, по его словам, Минздрав ожидает этих результатов исследований Pfizer по введению третьей (бустерной) дозы.

"Хотим посмотреть сколько преимуществ будет давать введение бустерной дозы", - добавил Кузин.