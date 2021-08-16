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Украинцев будут повторно прививать от COVID: стало известно когда

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Киев, Понедельник 16 августа 2021 13:49
Украинцев будут повторно прививать от COVID: стало известно когда Фото: украинцев будут повторно прививать от COVID
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения введет повторную вакцинацию населения от коронавируса. Это произойдет через год после введения базовых прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина "Укринформу".

"Пока мы не рассматриваем бустерную дозу как альтернативу полному циклу ревакцинации через год. То есть базовая стратегия, выбранная нами - это ревакцинация через год после завершения базового курса прививки", - сказал он.

Впрочем, по его словам, Минздрав ожидает этих результатов исследований Pfizer по введению третьей (бустерной) дозы.

"Хотим посмотреть сколько преимуществ будет давать введение бустерной дозы", - добавил Кузин.

Напомним, врач-иммунолог рассказал, какие симптомы являются нормальным явлением, а после которых необходимо обратиться к семейному врачу.

Добавим, в рамках кампании по вакцинации от COVID-19 в Министерстве здравоохранения хотят привить не менее 50% украинцев до конца этого года.

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