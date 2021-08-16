Украинцев будут повторно прививать от COVID: стало известно когда
Министерство здравоохранения введет повторную вакцинацию населения от коронавируса. Это произойдет через год после введения базовых прививок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина "Укринформу".
"Пока мы не рассматриваем бустерную дозу как альтернативу полному циклу ревакцинации через год. То есть базовая стратегия, выбранная нами - это ревакцинация через год после завершения базового курса прививки", - сказал он.
Впрочем, по его словам, Минздрав ожидает этих результатов исследований Pfizer по введению третьей (бустерной) дозы.
"Хотим посмотреть сколько преимуществ будет давать введение бустерной дозы", - добавил Кузин.
Напомним, врач-иммунолог рассказал, какие симптомы являются нормальным явлением, а после которых необходимо обратиться к семейному врачу.
Добавим, в рамках кампании по вакцинации от COVID-19 в Министерстве здравоохранения хотят привить не менее 50% украинцев до конца этого года.