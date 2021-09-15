Украинцев могут повторно вакцинировать от COVID через год: Ляшко назвал условие

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал два условия для повторной вакцинации украинцев от COVID. В частности, если поствакцинальный иммунитет будет длиться меньше года или появится новая мутация коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ляшко на "24 канале".

"Если не будет научных данных о том, что поствакцинальный иммунитет длится больше (года - ред.), или появится какая-то мутация коронавируса, то значит мы будем делать через год повторные двукратные прививки", - заявил министр.