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Украинцев, вакцинированных от COVID-19, будут впускать во Францию без тестов

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Украина, Понедельник 19 июля 2021 23:18
Украинцев, вакцинированных от COVID-19, будут впускать во Францию без тестов Фото: полностью вакцинированные украинцы могут ездить во Францию (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Франция изменила правила въезда для иностранцев, которые коснутся и путешественников из Украины. Теперь украинцам, полностью вакцинированным от COVID-19, больше не нужно сдавать тесты на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Франции в Украине.

Согласно новым правилам, теперь лица старше 12 лет, получившим вакцину от коронавируса, признанную Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) ограничений для въезда не имеют. Однако при посадке на самолет им нужно предоставить справку о получении полного курса вакцинации.

Для украинцев, которые не получившие вакцину или получили вакцину, которая не является признанной ЕМА, сохраняется режим обоснования неотложных обстоятельств при посещении Франции. Кроме этого, необходимо будет предоставить результат негативного ПЦР теста, сделанного менее чем за 72 часа или отрицательный тест на антиген, сделанный менее чем за 48 часов.

По прилету на территорию Франции дополнительно французская сторона может избирательно требовать прохождения теста на антиген и соблюдение самоизоляции в течение 7 дней.

Уточняется, что вакцины, признанные в Франции - это вакцины, которые признаны Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Это Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson.

Кроме того, справка о вакцинации считается действительной, если она содержит свидетельство полной схемы вакцинации: 1 неделю после второй дозы вакцины (Pfizer, Moderna, AstraZeneca / Vaxzevria), 4 недели (28 дней) после однократной вакцины (Johnson & Johnson), 1 неделю после прививки лиц, переболевших COVID-19 (1 доза).

Также Посольство Франции в Украине обращает внимание граждан, желающих путешествовать во Францию, что необходимо четко придерживаться предоставленных инструкций. В случае отсутствия неотложных обстоятельств и/или полной схемы вакцинации одобренными Францией вакцинами, въезд на территорию Франции не разрешается и виза выдаваться не будет.

Напомним, стало известно, когда Канада откроет границы. Первыми туда смогут въехать граждане из США.

Ранее сообщалось, что Мальта изменила правила въезда для иностранцев. Сертификат о вакцинации нужен не всем туристам.

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