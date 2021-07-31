ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину доставили еще 1,5 млн доз вакцины CoronaVac

Новина українською →
Киев, Суббота 31 июля 2021 16:25
В Украину доставили еще 1,5 млн доз вакцины CoronaVac Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что сегодня в Украину прибыло еще 1,5 млн доз вакцины CoronaVac. Всего с начала прививочной кампании страна получила около 12 млн доз прививок от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Минздрава в Facebook.

"На сегодня в Украину с начала кампании иммунизации против COVID-19 прибыли 11 929 056 доз вакцин. А это значит что к концу лета мы точно будем иметь обещанные 10 млн прививок", - написал Ляшко.

Он отметил, что из полученных Украиной доз вакцины более 4 млн были поставлены в рамках программы COVAX, свыше 150 тысяч - в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

"7 637 956 доз (вакцины были закуплены - ред.) за средства государственного бюджета", - уточнил министр.

По его словам, только на этой неделе Украина получила:

  • 52 800 доз вакцины AstraZeneca;
  • 430 560 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech;
  • 764 440 доз CoronaVac от Sinovac Biotech.

"Именно сейчас разгружают еще один чартер с 1,5 млн доз этой вакцины (CoronaVac - ред.), - добавил Ляшко.

Напомним, 28 июля транспортный самолет эстонских ВВС доставил в Украину 52 800 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую отправило правительство Эстонии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Ляшко Вакцинация Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе