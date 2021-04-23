В Украину доставили новую партию вакцины AstraZeneca

В Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca . Это вакцина южнокорейского производства.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения .

"Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается", - заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Самолет с вакциной прибыл в аэропорт "Жуляны" в Киеве около 8:45. Новая партия состоит из 367 200 доз вакцины. Они были поставлены в рамках инициативы COVAX.

Напомним, южнокорейскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Украине 20 апреля. Изначально ожидалось, что вакцина будет доставлена в страну 22 апреля, однако сроки сместились.

Также сообщалось, что Украина ведет переговоры о закупке вакцин против COVID-19 в рамках общеевропейского договора. Обсуждают дополнительный заказ 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca. Речь идет об участии в Европейском механизме распределения вакцин. В частности, продолжаются переговоры с Польшей.

Отметим, вакцина южнокорейского производства является однотипной к препарату Covishield, которым ранее в Украине прививали население. Таким образом этой вакциной планируют сделать вторую прививку тем гражданам, которые были привиты Covishield.

Как писало РБК-Украина, вакцинация второй дозой препарата AstraZeneca состоится через 12 недель после первой. То есть вакцинировать второй дозой начнут после 18 мая.