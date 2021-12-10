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В Украину прибудет 2,5 млн доз вакцины CoronaVac

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Пятница 10 декабря 2021 21:42
В Украину прибудет 2,5 млн доз вакцины CoronaVac Фото: В Украину прибудет 2,5 млн доз вакцины CoronaVac (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 12 декабря, в Украину доставят две новые партии вакцины от коронавируса CoronaVac. Всего будет доставлено почти 2,5 млн китайского препарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании "Лекхим".

"В воскресенье, 12.12.2021 в Украину прибудут две поставки вакцины CoronaVac для профилактики COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным компании, первая поставка вакцин ориентировочно состоится в 12:00. Тогда будет доставлено 2 млн доз препарата. При этом в 19:20 ожидается прибытие еще 447 тысяч доз вакцины.

Напомним, украинская фармацевтическая компания "Лекхим" будет производить китайскую вакцину от COVID-19 в Харькове. Производство планируют запустить в 2022 году.

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