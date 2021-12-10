В Украину прибудет 2,5 млн доз вакцины CoronaVac

В воскресенье, 12 декабря, в Украину доставят две новые партии вакцины от коронавируса CoronaVac. Всего будет доставлено почти 2,5 млн китайского препарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании "Лекхим".

"В воскресенье, 12.12.2021 в Украину прибудут две поставки вакцины CoronaVac для профилактики COVID-19", - говорится в сообщении. По данным компании, первая поставка вакцин ориентировочно состоится в 12:00. Тогда будет доставлено 2 млн доз препарата. При этом в 19:20 ожидается прибытие еще 447 тысяч доз вакцины.