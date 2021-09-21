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В Украину привезли инновационные лекарства от COVID: они уже в регионах

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Киев, Вторник 21 сентября 2021 18:45
В Украину привезли инновационные лекарства от COVID: они уже в регионах Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В Украину привезли инновационные лекарства прямого действия на коронавирус. Препараты уже направлены в регионы.

Об этом РБК-Украина сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"20 тысяч флаконов Бамланивимабу (Bamlanivimab) и 40 тысяч Флаконов Етесевимабу (Etesevimab) уже в Украине и развезены в регионы", - сказал министр.

Он отметил, что соответствующим приказом Минздрава обновлен протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", которым предусмотрена возможность использования лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab.

По словам Ляшко, это позволит врачам, которые оказывают помощь больным COVID-19, иметь четкую инструкцию о том, в каких именно случаях заболевания и как правильно применять эти лекарственные средства.

"Лекарства действуют непосредственно на вирус - препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку, ускоряют выздоровление больных с Коронавирусная болезнью и предотвращают возникновение осложнений", - пояснил он.

Министр напомнил, что договоренности о получении этих препаратов были согласованы во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в США.

Лекарства доставлены в страну при содействии посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief.

В Украину привезли инновационные лекарства от COVID: они уже в регионах

Фото: лекарства прямого действия на коронавирус уже в Украине (РБК-Украина)

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