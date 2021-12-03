Уровень COVID-вакцинации в мире растет: обнародован рейтинг стран

В мире с каждым днем растет уровень вакцинации от коронавируса. Но есть страны, которые вообще не вакцинировались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Самая успешная кампании вакцинации прошла в ОАЭ. Там прививки от COVID-19 получили 90% населения. Далее идут:

Португалия (87%),

Сингапур (86%),

Катар (85%),

Чили (84%),

Мальта (84%),

Куба (81%),

Южная Корея (80%),

Камбоджа (80%).

Страны, которые начали кампании по вакцинации из-за своего привилегированного доступа к вакцинам, теперь отстают. В Британии вакцинированы лишь 68% людей, в Израиле - 67%, а в США - 60%.

Бурунди и Демократическая Республика Конго являются наименее вакцинированными странами в мире, в них прививки получили менее 0,1% населения.

Эритрея и Северная Корея - единственные две страны, которые вообще не вакцинировались.