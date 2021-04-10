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Уровень госпитализаций COVID-больных остается превышенным в 19 областях

Новина українською → Суббота 10 апреля 2021 11:56
Уровень госпитализаций COVID-больных остается превышенным в 19 областях Фото: в 19 областях превышен уровень госпитализации больных на коронавирус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Только в пяти областях не превышена норма загруженности больничных коек для пациентов, больных коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные министерства.

Нормой является показатель не более 60 на 100 тысяч населения. Показатель госпитализаций не превышен только в Закарпатской (51), Ивано-Франковской (58,3) Кировоградской (40,6), Луганской (59,6) и Херсонской (56,6) областях.

Самый высокий уровнь госпитализации в городе Киеве (103,7), Житомирской (109,2), Николаевской (106,9), Хмельницкой (130,9) и Черниговской (106,8) областях.

Кроме того, данные Минздрава свидетельствуют, что в Киеве наблюдаются наибольшие проблемы с загруженностью коек с кислородом - 81,3% при норме 65%. Также этот показатель превышен в Житомирской (72,9%), Киевской (78,3%), Львовской (75,4%), Николаевской (73,0%), Одесской (71,3%), Сумской (67,5 %) и Хмельницкой (70,1%) областях.

Отметим, по состоянию на 10 апреля, в "красной" зоне карантина находятся 11 областей и город Киев.

Напомним, за минувшие сутки, 9 апреля, в Киеве от коронавируса умер 51 человек. Это наибольшее число за сутки с начала пандемии.

Ранее сообщалось, что 9 апреля, в Украине подтвердили 17 463 новых случая коронавирусной болезни.

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