Уровень госпитализаций COVID-больных остается превышенным в 19 областях

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу . Только в пяти областях не превышена норма загруженности больничных коек для пациентов, больных коронавирусом.

Нормой является показатель не более 60 на 100 тысяч населения. Показатель госпитализаций не превышен только в Закарпатской (51), Ивано-Франковской (58,3) Кировоградской (40,6), Луганской (59,6) и Херсонской (56,6) областях.

Самый высокий уровнь госпитализации в городе Киеве (103,7), Житомирской (109,2), Николаевской (106,9), Хмельницкой (130,9) и Черниговской (106,8) областях.

Кроме того, данные Минздрава свидетельствуют, что в Киеве наблюдаются наибольшие проблемы с загруженностью коек с кислородом - 81,3% при норме 65%. Также этот показатель превышен в Житомирской (72,9%), Киевской (78,3%), Львовской (75,4%), Николаевской (73,0%), Одесской (71,3%), Сумской (67,5 %) и Хмельницкой (70,1%) областях.

Отметим, по состоянию на 10 апреля, в "красной" зоне карантина находятся 11 областей и город Киев.