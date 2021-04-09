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Усиленный карантин в Киевской области продлили до 23 апреля

Новина українською → Пятница 09 апреля 2021 21:24
Усиленный карантин в Киевской области продлили до 23 апреля Фото: в Киевской области продлили карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киевской области продлили действие противоэпидемических мер из-за коронавируса. Усиленные ограничения будут действовать минимум до 23 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.

Отмечается, что почти каждый день в области фиксируют очень высокий уровень заболеваемости и госпитализации.

"В объединенных общинах ситуация также очень разная. Поэтому комиссия (областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, - ред.) приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические мероприятия в области до 23 апреля", - заявил глава ОГА Василий Володин.

В частности, на территории области решено:

  • рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;
  • разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 07:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;
  • осуществлять перевозку пассажиров в количестве 50 процентов, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства и определено в его регистрационных документах;
  • рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 для пенсионеров.

Кроме того, на территории Киевской области продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня противоэпидемической опасности.

Ранее врач-эпидемиолог Людмила Мухарская заявила, что для стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID в Киеве необходимо до четырех недель.

РБК-Украина писало, что в Киевской области за четыре дня не сделали ни одной прививки от COVID-19.

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