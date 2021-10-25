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Ускорить темпы и приоритет на пожилых: в ВОЗ рассказали, как Украине привить 40% населения

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Украина, Понедельник 25 октября 2021 16:49
Ускорить темпы и приоритет на пожилых: в ВОЗ рассказали, как Украине привить 40% населения Фото: эксперт ВОЗ дала совет Украине по вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Технический эксперт Бюро ВОЗ в Украине Вусала Аллахвердиева дала совет, как до конца 2021 года выполнить поставленную цель в 40% вакцинированного от коронавируса населения. По ее словам, для этого нужно нарастить темпы вакцинации, но не забывать о приоритетной группе людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Как отметила Аллахвердиева, темпы вакцинации от коронавируса сегодня должны быть выше тех, что были продемонстрированы в августе этого года. Однако важно, чтобы прививку от коронавируса к концу года получило, в первую очередь, население пожилого возраста.

"Сейчас пожилые люди, к сожалению, не имеют приоритета", - резюмировала она.

В то же время аналитик информационно-статистической отчетности о ходе вакцинальной кампании против COVID-19 при Минздраве Александра Каркищенко отметила, что сейчас министерство имеет четкую цель - провести 48 млн прививок до конца 2021 года.

Напомним, за прошедшую неделю от коронавируса вакцинировались 1,5 млн украинцев.

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