ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Установить происхождение коронавируса все сложнее: эксперты ВОЗ назвали причину

Новина українською →
Женева, Среда 25 августа 2021 20:35
Установить происхождение коронавируса все сложнее: эксперты ВОЗ назвали причину Фото: в ВОЗ заявили, что установить происхождение коронавируса все сложнее (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что процесс выявления истоков пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом, остановился. Поскольку многие фермы с дикими животными, которые могли быть интересными для расследования, уже закрыли, а животных - убили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в журнале Nature.

"На китайских фермах диких животных работали миллионы людей (14 миллионов, согласно переписи 2016 года) и поставляли живых млекопитающих в города по всему Китаю, включая Ухань. В ответ на пандемию SARS-CoV-2 многие из этих ферм теперь закрыты, а животные выбракованы, поэтому найти какие-либо свидетельства раннего распространения коронавируса становится все труднее", - говорится в публикации.

При этом эксперты ВОЗ отметили, что применение нового процесса к продолжающейся миссии по изучению происхождения вируса чревато дополнительными задержками на несколько месяцев.

"Представителям государств-членов необходимо будет согласовать подробные условия по деликатному вопросу исследования лабораторной практики, затем назначить и отобрать членов команды, которые затем должны будут разработать план работы", - говорится в заявлении.

Эксперты ВОЗ призвали научное сообщество и лидеров стран объединить усилия для ускорения проведения исследований.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗ Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе