Вакцина AstraZeneca уже после первой дозы снижает риск смерти от COVID на 82%

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca уже после первой дозы снижает риск смерти от COVID на 82%. При этом высокая эффективность фиксируется против "Бета"/"Гамма" и "Дельта" штаммов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт AstraZeneca .

Сообщается, что результаты исследования в Канаде показали, что одна доза Vaxzevria (коммерческое название вакцины) была на 82% эффективна против случаев госпитализации или смерти, вызванных штаммом "Бета"/"Гамма".

Вакцина также показала высокий уровень эффективности против вариантов "Дельта" и "Альфа" с сокращением госпитализаций или смертей на 87% и 90% соответственно. Эффективность Vaxzevria после одной дозы была аналогична эффективности других вакцин, протестированных в исследовании.

Подчеркивается Vaxzevria эффективна и против легкого симптоматического заболевания, хотя вторая доза существенно повышает уровень защиты.

"Эти данные показывают ... что вакцина Vaxzevria наряду с другими вакцинами в Канаде обеспечивает высокий уровень защиты от самых серьезных форм заболевания даже после одного укола", - заявил исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок в области биофармацевтики Мене Пангалос.