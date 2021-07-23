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Вакцина AstraZeneca уже после первой дозы снижает риск смерти от COVID на 82%

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Пятница 23 июля 2021 12:59
Вакцина AstraZeneca уже после первой дозы снижает риск смерти от COVID на 82% Фото: вакцина AstraZeneca эффективна и после одной дозы (Russell Cheyne - WPA Pool/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca уже после первой дозы снижает риск смерти от COVID на 82%. При этом высокая эффективность фиксируется против "Бета"/"Гамма" и "Дельта" штаммов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт AstraZeneca.

Сообщается, что результаты исследования в Канаде показали, что одна доза Vaxzevria (коммерческое название вакцины) была на 82% эффективна против случаев госпитализации или смерти, вызванных штаммом "Бета"/"Гамма".

Вакцина также показала высокий уровень эффективности против вариантов "Дельта" и "Альфа" с сокращением госпитализаций или смертей на 87% и 90% соответственно. Эффективность Vaxzevria после одной дозы была аналогична эффективности других вакцин, протестированных в исследовании.

Подчеркивается Vaxzevria эффективна и против легкого симптоматического заболевания, хотя вторая доза существенно повышает уровень защиты.

"Эти данные показывают ... что вакцина Vaxzevria наряду с другими вакцинами в Канаде обеспечивает высокий уровень защиты от самых серьезных форм заболевания даже после одного укола", - заявил исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок в области биофармацевтики Мене Пангалос.

Напомним, ранее исследование показало, что две дозы вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и AstraZeneca почти так же эффективны против штамма "Дельта", как и против ранее доминировавших штаммов.

Также стало известно, что Польша может перепродать 4 млн доз вакцин от COVID Украине и Балканам.

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