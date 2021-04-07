Вакцина AstraZeneca может привести к тромбозу. Это новый побочный эффект

Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) выявил возможную связь между вакциной AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов у вакцинированных. В то же время польза от вакцины пока превышает риски.

Об этом говорится в сообщении на сайте EMA .

Сообщается, что образование тромбов должно быть внесено в список очень редких побочных эффектов Vaxzevria (вакцины компании AstraZeneca). EMA предупреждает медиков и других вакцинированных о возможности очень редких случаев образования тромбов в течение двух недель после прививки.

На сегодня большинство случаев тромбоза в Европе произошло у женщин в возрасте до 60 лет в течение двух недель после вакцинации. Однако имеющихся данных недостаточно для выделения конкретных групп риска.

В EMA отметили, что тромбы после вакцины AstraZeneca образуются в венах головного мозга и брюшной полости, а также в артериях. В то же время преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 превалируют над рисками побочных эффектов.

Образование тромбов пока объяснятся иммунным ответом, который иногда наблюдается у пациентов, которые получили гепарин - препарат для лечения и профилактики тромбоза.

После вакцинации препаратом AstraZeneca нужно немедленно обратиться за медицинской помощью при наличии таких симптомов: