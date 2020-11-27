Вакцина от коронавируса: что известно

Вакцина от коронавируса может быть готова к концу этого года. С эффективностью 95% завершились финальные испытания двух препаратов. Их разработчики готовятся к регистрации и планируют начать выпуск уже в декабре. Подробнее о создании вакцины от СOVID-19, при каких условиях ее получит Украина, кто будет привит в первую очередь - в материале РБК-Украина.

Кто разрабатывает вакцину от COVID-19

В мире разрабатывается более сотни вакцин от коронавируса. Из них 6 препаратов успешно дошли до финальной стадии клинических испытаний на добровольцах. При этом создатели двух вакцин уже заявили о завершении последнего этапа:

Вакцина совместного производства фармкомпаний Pfizer (США) и BioNTech (Германия) показала 95% эффективности. Из 43000 вакцинированных заболело 170 человек, при этом 162 заболевших были из группы плацебо.

показала 95% эффективности. Из 43000 вакцинированных заболело 170 человек, при этом 162 заболевших были из группы плацебо. Препарат Moderna (США) прошел клинические испытания с результатом 94,5%. Из 30000 участников исследования коронавирусом заразилось 95, из них 90 были в группе плацебо.

Принцип действия этих вакцин основан на технологии матричной РНК. При введении препарата организм начинает вырабатывать белки, сходные с протеинами вируса и вызывающие иммунный ответ. Полный курс вакцинации состоит из двух доз, которые вводятся с промежутком в три недели.

Финальный этап исследований продолжается для британской вакцины разработки компании Аstrazeneca и Оксфордского университета. Согласно промежуточным данным, средняя эффективность препарата составила 70,4%.

Также 3-ю стадию испытаний проходит вакцина концерна Johnson & Johnson и несколько препаратов китайских фармакологических компаний.

Для справедливого распределения вакцины от коронавируса между странами мира запущена глобальная инициатива COVAX. Создан финансовый фонд, который выкупит большое количество препаратов, чтобы обеспечить не менее 20% населения 172 государств. COVAX поддерживает разработку 9 потенциальных вакцин, среди них Moderna и Аstrazeneca.

Когда вакцина будет готова

По данным ВОЗ, на данный момент ни одна вакцина от COVID-19 не получила разрешение на использование.

Компании Pfizer и BioNTech 20 ноября подали заявку в Управление по саннадзору США (FDA) для получения разрешения на использование препарата в экстренных случаях. Рассмотрение документов и регистрация может занять несколько недель.

К концу 2020 года Pfizer-BioNTech планирует производство 50 млн доз и 1,3 млрд - в 2021 году.

Moderna в ближайшие недели намерена подать документы в FDA, а также получить сертификацию в европейских странах. В этом году компания планирует выпуск 20 млн доз и около 1 млрд в следующем.

Когда и на каких условиях Украина получит вакцину

Украина присоединилась к глобальной инициативе по распределению вакцины от коронавируса. 18 ноября COVAX подтвердил выделение препарата для бесплатной вакцинации 20% украинцев.

До конца 2020 года Минздрав подпишет два соглашения с COVAX. До 27 ноября - о технической необходимости, и до 7 декабря - соглашение об условиях сотрудничества.

Предусматривается поставка 8 млн доз несколькими траншами, первый составит 1,2 млн доз вакцины. Вакцина будет предоставлена после официальной регистрации Всемирной организацией здравоохранения.

По заявлению главного санитарного врача Виктора Ляшко, благодаря механизму COVAX в первой половине 2021 года смогут вакцинироваться около 4 миллионов украинцев.

Для получения вакцины свыше установленного 20% объема Украине будет предложена специальная закупочная стоимость (как стране с уровнем дохода ниже среднего).

По словам Виктора Ляшко, цена прививки от COVID-19 из двух доз составит 14 долларов. Он также отметил, что в проект госбюджета на 2021 год заложено 2,6 млрд гривен на приобретение вакцины. Планируется закупка 20 млн доз.

Кроме того, Минздрав продолжает переговоры с производителями вакцины. Глава министерства Максим Степанов заявил, что на данный момент Украина находится на этапе подписания документов с компанией Moderna. Ведутся переговоры с британской AstraZeneca и двумя фармкомпаниями из Китая.

Директор Института биохимии НАН Украины Сергей Комиссаренко в комментарии РБК-Украина выразил мнение, что вакцинация в Украине может начаться в середине следующего года и продолжится до конца 2021-го. После того, как вакцины заработают, эпидемия пойдет на спад с 2022 года.

Как в Украине будет проходить вакцинация

В первую очередь вакцинацию от коронавируса пройдут лица, имеющие более высокий риск развития осложнений и летального исхода в случае инфицирования.

Также первыми получат прививки граждане, которые в силу профессии вынуждены тесно контактировать с большим количеством людей.

Министерство здравоохранения выделило три приоритетные группы населения для вакцинации:

по признаку здоровья - люди с хроническими патологиями;

по возрасту - лица преклонного возраста (от 65 лет);

по профессиональному признаку - медицинские работники, учителя, военнослужащие.

Насколько вакцина будет эффективной

Эксперты предполагают, что коронавирус может стать сезонной инфекцией. Из-за того, что SARS-CoV-2 быстро мутирует, процесс вакцинации вероятно осложнится.

По словам эпидемиолога Андрея Александрина, возможно придется делать вакцины на штаммы вируса, которые будут циркулировать в конкретный период года.

Заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца Ирина Колесникова также полагает, что для коронавируса придется ежегодно менять состав вакцины и заново прививаться.

В тоже время директор Института биохимии НАН Сергей Комиссаренко считает, что иммунитет после вакцинации будет достаточно устойчивым в течении года.

По его мнению, происходящие в SARS-CoV-2 мутации не касаются его шиповидного протеина. Это спайк протеина, который играет важнейшую роль в связывании вируса с клетками-мишенями человека. Именно против него направлено ​​большинство разрабатываемых вакцин.

Ранее ученые спрогнозировали, что для завершения эпидемии коронавируса необходимо провести эффективную вакцинацию более 70% населения планеты.

Также в ВОЗ заявили, что разрабатываемые вакцины дают надежду в борьбе с вирусом, но они полностью не остановят СОVID-19.