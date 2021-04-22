В двух странах выявили поддельную вакцину от коронавируса Pfizer

Американская компания Pfizer обнаружила в Польше и Мексике поддельные вакцины от коронавируса. При этом в Мексику успели вакцинировать 80 человек.

Одну дозу поддельной вакцины Pfizer продавали за почти тысячу долларов.

В частности, в Мексике обнаружили, что вакцина имела поддельную маркировку. В частности, в штате Нуэво-Леон выявили препарат в пивных холодильниках. У вакцин был указан неправильный срок годности, а также не совпадал номер партии с препаратом, отправленным в штат.

В то же время в Польше поддельную вакцину использовать не успели. В качестве вакцины Pfizer выдавали лекарство против морщин.