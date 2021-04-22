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В двух странах выявили поддельную вакцину от коронавируса Pfizer

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 09:24
В двух странах выявили поддельную вакцину от коронавируса Pfizer Фото: поддельную вакцину Pfizer выявили Польше и Мексике (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Американская компания Pfizer обнаружила в Польше и Мексике поддельные вакцины от коронавируса. При этом в Мексику успели вакцинировать 80 человек.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Одну дозу поддельной вакцины Pfizer продавали за почти тысячу долларов.

В частности, в Мексике обнаружили, что вакцина имела поддельную маркировку. В частности, в штате Нуэво-Леон выявили препарат в пивных холодильниках. У вакцин был указан неправильный срок годности, а также не совпадал номер партии с препаратом, отправленным в штат.

В то же время в Польше поддельную вакцину использовать не успели. В качестве вакцины Pfizer выдавали лекарство против морщин.

Напомним, Украина получила первую партию вакцины Pfizer на прошлой неделе. Препарат был получен в рамках инициативы COVAX. Всего было доставлено 117 тысяч доз. Ими будут прививать жителей домов престарелых, а также работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

Также РБК-Украина писало, что в Китае и ЮАР изъяли более 5 тысяч доз поддельных вакцин от коронавируса.

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