В двух странах выявили поддельную вакцину от коронавируса Pfizer
Американская компания Pfizer обнаружила в Польше и Мексике поддельные вакцины от коронавируса. При этом в Мексику успели вакцинировать 80 человек.
Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
Одну дозу поддельной вакцины Pfizer продавали за почти тысячу долларов.
В частности, в Мексике обнаружили, что вакцина имела поддельную маркировку. В частности, в штате Нуэво-Леон выявили препарат в пивных холодильниках. У вакцин был указан неправильный срок годности, а также не совпадал номер партии с препаратом, отправленным в штат.
В то же время в Польше поддельную вакцину использовать не успели. В качестве вакцины Pfizer выдавали лекарство против морщин.
Напомним, Украина получила первую партию вакцины Pfizer на прошлой неделе. Препарат был получен в рамках инициативы COVAX. Всего было доставлено 117 тысяч доз. Ими будут прививать жителей домов престарелых, а также работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.
Также РБК-Украина писало, что в Китае и ЮАР изъяли более 5 тысяч доз поддельных вакцин от коронавируса.