ru ua
Вт, 23 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

"Вакцина плюс". Рекомендации ВОЗ для жизни в условиях пандемии COVID

Новина українською →
Вторник 23 ноября 2021 14:28
"Вакцина плюс". Рекомендации ВОЗ для жизни в условиях пандемии COVID Фото: директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В условиях пандемии COVID человечеству нужно использовать подход "вакцина плюс", чтобы продолжать повседневную жизнь. Другими словами - соблюдать комплекс мер против коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

По его словам, подход "вакцина плюс" означает получение стандартных доз вакцины, ревакцинацию, если таковая предлагается, а также включение профилактических мер в обычный распорядок дня.

"Ношение маски, мытье рук, проветривание помещений, поддержание физического расстояния и чихание в локоть - простые и эффективные способы получить контроль над вирусом и поддержать жизнь общества" - отметил Клюге.

Напомним, ранее он заявил, что высокому уровню заболеваемости COVID в Европе способствуют штамм "Дельта", отказ от вакцинации и ослабление карантинных ограничений.

А эксперты полагают, что следующая волна COVID в Украине может начаться уже в январе 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗ Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе