"Вакцина плюс". Рекомендации ВОЗ для жизни в условиях пандемии COVID

В условиях пандемии COVID человечеству нужно использовать подход "вакцина плюс", чтобы продолжать повседневную жизнь. Другими словами - соблюдать комплекс мер против коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

По его словам, подход "вакцина плюс" означает получение стандартных доз вакцины, ревакцинацию, если таковая предлагается, а также включение профилактических мер в обычный распорядок дня.

"Ношение маски, мытье рук, проветривание помещений, поддержание физического расстояния и чихание в локоть - простые и эффективные способы получить контроль над вирусом и поддержать жизнь общества" - отметил Клюге.