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Вакцина Sinopharm вызывает более слабый ответ антител против "Дельта" штамма, - исследование

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Среда 21 июля 2021 14:20
Вакцина Sinopharm вызывает более слабый ответ антител против "Дельта" штамма, - исследование Ajnj^ Вакцина Sinopharm вызывает более слабый ответ антител против "Дельта" штамма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вакцина от COVID-19 компании Sinopharm вызывает более слабый ответ антител против "Дельта" штамма коронавируса. Исследование проводилось учеными из Университета Шри-Джайеварденепуры, а также Муниципального совета Коломбо на Шри-Ланке и Оксфордского университета в Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Уровень антител у людей, получивших вакцину BBIBP-CorV от Sinopharm, в 1,38 раза ниже к "Дельта" штамму по сравнению с более старой версией коронавируса, впервые идентифицированного в Ухане.

Вакцина компании Sinopharm также показала более выраженное десятикратное снижение уровня антител к "Бета" штамму, впервые обнаруженному в Южной Африке.

Исследователи заявили, что они не обнаружили существенной разницы в уровнях антител к двум штаммам в сыворотке крови вакцинированных людей по сравнению с сывороткой крови тех, кто был инфицирован естественным путем.

"Это позволило предположить, что вакцина компании Sinopharm может вызвать реакцию на основе антител против этих двух штаммов, аналогичную уровню, наблюдаемому при естественном заражении", - говорится в сообщении.

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