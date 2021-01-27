Вакцина для Украины. Когда и каким препаратом начнут прививать

С февраля в Украине должна начаться вакцинация от коронавируса. На первом этапе прививки получат группы риска. Согласно плану правительства, к концу 2022 года бесплатно вакцинируют не менее 50% населения. При этом также будет возможность сделать прививку за собственные средства. Подробно о запуске вакцинации - в материале РБК-Украина.

Что известно о старте вакцинации

Украина должна войти в список стран первой волны распределения вакцин по механизму COVAX. Соответствующее решение ожидается до 1 февраля.

В случае его принятия, уже в феврале от 100 до 200 тысяч доз препарата BioNTech/Pfizer поступят в Украину. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что все необходимые документы для этого поданы.

Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск вакцинации в феврале. Он сообщил, что в ближайшее время в Украину поступит 1 млн доз вакцины. Как отметил глава государства, это препарат ведущего международного производителя, но детали не уточнил.

Национальный план вакцинации

27 января Верховная рада рассмотрит законопроект о Национальном плане вакцинации против коронавируса.

Документ предусматривает разработку планов вакцинации отдельно для каждого региона, определение приоритетных групп для вакцинации, графиков поставок и распределения препаратов, внедрение электронного реестра вакцинации населения, назначение ответственных.

Программа действий по вакцинации населения также предполагает организацию логистики. На заседании парламента во вторник глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что на данный момент сформирован состав 500 мобильных бригад, которые задействуют на первом этапе вакцинации.

Для транспортировки препаратов с условиями хранения при особо низких температурах будут привлекать частные фармацевтические компании.

Ни одна из вакцин не прошла регистрацию в Украине

Запуск вакцинации в Украине невозможен без предварительной государственной регистрации препарата. При этом для разрешения использования существующих вакцин необходимо принятие нового закона.

Ни один из разработанных препаратов от коронавируса в мире еще не прошел полный цикл испытаний. Вакцинация в Европе, США началась в режиме экстренного применения.

В Украине такой режим не предусмотрен, в связи с чем был разработан законопроект №4613, предоставляющий право на ускоренную государственную регистрацию препарата при соответствии ряду условий.

Так, вакцина подлежит ускоренной госрегистрации в Украине, если разрешение на ее экстренное использование получено в США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, Китае, Индии или странах Евросоюза.

Таким образом для вакцинации в Украине могут разрешить препараты Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Рассмотрение законопроекта в ВР планируется на 28 января.

Кто получит прививки от COVID-19 в первую очередь

Вакцинация в Украине будет проходить в несколько этапов. Согласно плану Министерства здравоохранения, первыми должны получить прививки приоритетные группы населения:

медработники;

военнослужащие;

соцработники;

лица, проживающие в учреждениях по долгосрочному уходу, и работники таких учреждений;

лица от 60 лет;

служащие ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, ВСУ, МВД;

работники сферы образования;

лица с хроническими заболеваниями;

люди, которые находятся в местах лишения свободы и следственных изоляторах и работники этих учреждений.

Первый этап предполагает вакцинацию лиц с критическим уровнем инфицирования - медики, работающие с инфицированными COVID-19.

На втором этапе получат прививки военнослужащие и другие категории медработников. Далее предполагается вакцинация лиц из группы риска по возрасту и с сопутствующими заболеваниями.

Всего в течение 2021-2022 планируется вакцинировать не менее 50% населения.

Где и как будут делать прививки

В Минздраве рассказали, что вакцинация от COVID-19 будет проводиться в кабинетах прививок при амбулаториях и центрах первичной медико-санитарной помощи.

Кроме того, будут работать специальные мобильные бригады. Они будут выезжать в медучреждения и организованные коллективы (школы, предприятия). Мобильная бригада сможет делать около 100 прививок в сутки, а в стационарных кабинетах доступность вакцины будет выше.

Стоит отметить, что курс вакцинации от коронавируса предусматривает введение двух доз препарата.

COVID-паспорта

Запись о прививке от COVID-19 будут делать в электронной системе здравоохранения Украины. До 10 февраля продолжается ее тестирование.

Правительство также рассматривает возможность введения свидетельства международного образца после курса вакцинации. Оно будет генерироваться из электронной системы. Получить COVID-паспорт можно будет у семейного врача.

Когда можно будет сделать платную прививку

Как заявили в Минздраве, возможность сделать прививку за собственные средства у украинцев появится не ранее второго полугодия 2021, поскольку государство заинтересовано в бесплатной вакцинации для всех категорий населения.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что коммерческая вакцинация может проходить параллельно с государственной. После того, как препараты будут официально зарегистрированы для использования в Украине, частные компании также получат возможность завозить их в страну.

Процесс закупки вакцины могут упростить

Кабмин утвердил документы, которые позволят осуществлять закупку препаратов от коронавируса без лишних законодательных барьеров.

Это Договоры управляемого доступа (Managed Entry Agreements), которые позволяют вступать в прямые переговоры с производителями оригинальных инновационных лекарственных средств для их закупок. Такой механизм применяется в США, Великобритании, Франции, Польше, Италии и других странах.

Ранее правительство приняло решение, что процессом приобретения вакцины от коронавируса для Украины будет заниматься международная компания Crown Agents.

Стоит отметить, что первый контракт на закупку вакцины для Украины был заключен с китайский производителем Sinovac Biotech. Первая партия составит 700 тысяч доз и поступит сразу после регистрации препарата.

Украина получит широкий доступ к вакцине только в 2023 году

Украина вошла в список стран, которые получат самый поздний доступ к препаратам от коронавируса - не ранее 2023 года. Наряду с Украиной последними вакцину получат еще 85 стран, большинство из которых находятся в Африке.

Сначала вакцина появится в странах с высоким уровнем дохода (США, Европе, Сингапуре, ОАЭ,Гонконге). По прогнозам аналитиков, государства в начале очереди смогут провести иммунизацию до конца 2021 года.