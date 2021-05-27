Вакцинация от COVID-19 в Индии доступна не всем: известны причины
В Индии вакцинация от коронавируса доступна не всем. Люди чувствуют неравенство в распределении вакцины.
Об этом сообщает Associated Press.
В Индии доступ к здравоохранению недоступен для бедного населения. И это все больше беспокоит экспертов. Они говорят, что неравенство в распределении вакцин может помешать и без того сложной борьбе с коронавирусом в Индии.
"Неправильная вакцинация рискует продлить пандемию в Индии", - сказал директор-основатель Duke Global Health Innovation Center в Университете Дьюка в Северной Каролине Кришна Удаякумар.
По его мнению, снижение барьеров для наиболее уязвимых групп населения должно быть в приоритете.
Несмотря на то, что кампания вакцинации в Индии началась в еще в январе, в стране полностью вакцинировано только 3% населения (42 миллиона человек).
Правительство страны разрешило вакцинироваться всему взрослому населению Индии с 1 мая, это привело к тому, что вакцины стало недостаточно для всех желающих.Также власти Индии изменили свою политику и в отношении того, кто может получать бесплатные вакцины.
"Они выделили себе половину прививок в стране и заявили, что даст бесплатные уколы фронтовикам и тем, кто старше 45 лет", - говорится в сообщении.
Также власти заявили, что отдельные штаты и частные больницы могли бы заключить сделки с производителями вакцин для второй дозы прививок. Это привело к тому, что людей просят заплатить до 20 долларов за прививку.
Подход властей к вакцинации сказывается на бедных штатах. К примеру, многие даже не могут зарегистрироваться на прививку. Регистрация через государственный сайт - на английском языке. А английский язык и доступ к интернету доступны не всему населению.
"Вакцинация людей - это национальная обязанность правительства, и им необходимо вакцинировать всех бесплатно. Никому не должно быть отказано в вакцине, потому что он не может себе это позволить или зарегистрироваться", - сказал президент Фонда общественного здравоохранения Индии Сринат Редди.
Напомним, ВОЗ фиксирует снижение заболеваемости по всему миру. Болеть коронавирусом стало меньше людей.
Ранее сообщалось, что в Индии люди страдают от черного грибка. Он появляется у тех, кто болеет коронавирусом.