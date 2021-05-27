Вакцинация от COVID-19 в Индии доступна не всем: известны причины

В Индии вакцинация от коронавируса доступна не всем. Люди чувствуют неравенство в распределении вакцины.

В Индии доступ к здравоохранению недоступен для бедного населения. И это все больше беспокоит экспертов. Они говорят, что неравенство в распределении вакцин может помешать и без того сложной борьбе с коронавирусом в Индии.

"Неправильная вакцинация рискует продлить пандемию в Индии", - сказал директор-основатель Duke Global Health Innovation Center в Университете Дьюка в Северной Каролине Кришна Удаякумар.

По его мнению, снижение барьеров для наиболее уязвимых групп населения должно быть в приоритете.

Несмотря на то, что кампания вакцинации в Индии началась в еще в январе, в стране полностью вакцинировано только 3% населения (42 миллиона человек).

Правительство страны разрешило вакцинироваться всему взрослому населению Индии с 1 мая, это привело к тому, что вакцины стало недостаточно для всех желающих.Также власти Индии изменили свою политику и в отношении того, кто может получать бесплатные вакцины.

"Они выделили себе половину прививок в стране и заявили, что даст бесплатные уколы фронтовикам и тем, кто старше 45 лет", - говорится в сообщении.

Также власти заявили, что отдельные штаты и частные больницы могли бы заключить сделки с производителями вакцин для второй дозы прививок. Это привело к тому, что людей просят заплатить до 20 долларов за прививку.

Подход властей к вакцинации сказывается на бедных штатах. К примеру, многие даже не могут зарегистрироваться на прививку. Регистрация через государственный сайт - на английском языке. А английский язык и доступ к интернету доступны не всему населению.