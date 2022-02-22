Вакцинация от COVID. Количество привитых в Украине резко возросло после выходных

Фото: количество привитых от COVID в Украине резко возросло после выходных (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса более 56 тысяч человек. При этом еще днем ранее количество суточных прививок составляло 17 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.