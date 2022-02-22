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Вакцинация от COVID. Количество привитых в Украине резко возросло после выходных

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Украина, Вторник 22 февраля 2022 08:32
Вакцинация от COVID. Количество привитых в Украине резко возросло после выходных Фото: количество привитых от COVID в Украине резко возросло после выходных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса более 56 тысяч человек. При этом еще днем ранее количество суточных прививок составляло 17 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 21 февраля 56 726 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 15 443 человека, вторую дозу - 26 027 людей, дополнительную дозу получили 350 человек, а бустерную - 14 906 людей.

В целом в Украине

От начала вакцинальной кампании привито 15 695 806 человек, из них получили первую дозу - 15 695 804 человека, получили две дозы - 15 148 026 людей, дополнительную дозу - 26 860 человек, а бустерную - 683 414 людей. Всего проведено 31 554 104 прививки.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины назвали регионы с наименьшим количеством вакцинации населения.

Также в Минздраве рассказали, можно ли стать донором крови после COVID-вакцинации.

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