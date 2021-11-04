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Вакцинация от COVID в регионах: лидеры и аутсайдеры по числу прививок

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 13:59
Вакцинация от COVID в регионах: лидеры и аутсайдеры по числу прививок Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Украине уже сделали более 18,5 млн прививок. Безоговорочным лидером является Киев, аутсайдером - Луганская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы СНБО.

Регионы-лидеры по количеству сделанных прививок от СOVID-19:

  • Киев - 2 394 229 (первая доза - 1 310 097, вторая - 1 084 132)
  • Днепропетровская область - 1 730 307 (первая доза - 1 031 880, вторая - 698 427)
  • Харьковская область - 1 295 662 (первая доза - 756 070, вторая - 539 592)
  • Львовская область - 1 174 182 (первая доза - 711 134, вторая - 463 048)
  • Киевская область - 1 081 507 (первая доза - 635 661, вторая - 446 846)
  • Одесская область - 1 001 025 (первая доза - 581 666, вторая - 419 359)

Области с наименьшим числом сделанных прививок от СOVID-19:

  • Луганская область - 331 284 (первая доза - 194 532, вторая - 136 752)
  • Черновицкая область - 342 210 (первая доза - 200 123, вторая - 142 087)
  • Волынская область - 354 221 (первая доза - 211 213, вторая - 143 008)
  • Кировоградская область - 376 161 (первая доза - 221 577, вторая - 154 584)
  • Закарпатская область - 395 260 (первая доза - 236 360, вторая - 158 930)

Напомним, ранее Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ) провел национальный репрезентативный опрос и узнал, почему украинцы не хотят вакцинироваться от коронавируса.

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