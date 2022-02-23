Вакцинация от COVID: сколько прививок проведено за минувшие сутки в Украине
В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса почти 63 тысячи человек. В целом количество проведенных прививок уже составляет 31,6 млн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Статистика за сутки
62 935 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 16 844 человека, вторую дозу - 27 071 человек, дополнительную дозу получили 598 человек, а бустерную - 18 422 человека.
В целом в Украине
От начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 человек, из них получили первую дозу - 15 712 648 человек, получивших две дозы - 15 175 097 людей, получили дополнительную дозу - 27 458 человек, а бустерную - 701 836 человек. Всего проведено 31 617 039 прививок.
Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины назвали регионы с наименьшим количеством вакцинации населения.
Также стало известно, нужна ли прививка от гриппа после вакцинации от коронавируса.