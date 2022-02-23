Вакцинация от COVID: сколько прививок проведено за минувшие сутки в Украине

Фото: около 63 тысяч украинцев привились от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса почти 63 тысячи человек. В целом количество проведенных прививок уже составляет 31,6 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.