ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вакцинация от COVID: сколько прививок проведено за минувшие сутки в Украине

Новина українською →
Украина, Среда 23 февраля 2022 08:21
Вакцинация от COVID: сколько прививок проведено за минувшие сутки в Украине Фото: около 63 тысяч украинцев привились от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса почти 63 тысячи человек. В целом количество проведенных прививок уже составляет 31,6 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

62 935 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 16 844 человека, вторую дозу - 27 071 человек, дополнительную дозу получили 598 человек, а бустерную - 18 422 человека.

В целом в Украине

От начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 человек, из них получили первую дозу - 15 712 648 человек, получивших две дозы - 15 175 097 людей, получили дополнительную дозу - 27 458 человек, а бустерную - 701 836 человек. Всего проведено 31 617 039 прививок.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины назвали регионы с наименьшим количеством вакцинации населения.

Также стало известно, нужна ли прививка от гриппа после вакцинации от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Пандемия коронавируса Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе