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Вакцинация в компаниях: в Минздраве пояснили, сколько придется ждать до прибытия бригады

Новина українською → Киев, Пятница 23 апреля 2021 09:58
Вакцинация в компаниях: в Минздраве пояснили, сколько придется ждать до прибытия бригады Фото: главный санитарный врач Виктор Ляшко (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Министерстве здравоохранения пояснили, сколько придется ждать компаниям на прибытие медицинской бригады для проведения вакцинации от коронавируса в коллективе. Сейчас не стоит ждать на быстрое прибытие бригады после подачи заявки.

Об этом во время брифинга отвечая на вопрос РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Это может быть довольно длительное время, поскольку мы только начали процесс формирования очередей. В дальнейшем все будет зависеть от графика поставок вакцин на территорию Украины. График поставки вакцин на территорию Украины указан в Национальном плане иммунопрофилактики", - пояснил Ляшко.

Ранее в Минздраве сообщали, что организованные коллективы могут подать заявку на проведение массовой вакцинации прямо в компании. Для этого необходимо, чтобы в коллективе было более 50 желающих вакцинироваться.

Также РБК-Украина писало, что днями правительство обнародовало Национальный план вакцинопрофилактики коронавируса. Согласно документу, до конца года Украина должна получить почти 22 млн доз вакцины от COVID.

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