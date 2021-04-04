Вакцинация от коронавируса в Украине: как и где записаться

В Украине с 1 марта заработала предварительная запись на вакцинацию от коронавируса. Встать в очередь на прививку можно через портал или мобильное приложение "Дія", а также контакт-центр Минздрава.

В ведомстве отметили, что электронная очередь формируется для лучшей организации процесса вакцинации от коронавируса. Записываться на прививку не нужно работникам учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов престарелых и других специализированных учреждений, военнослужащим и работникам структур государственной безопасности. "Работодатель или руководитель учреждения проинформирует о возможности и дате прививки", - уточнили в Минздраве.

Остальные граждане Украины могут записаться в список ожидания через портал или мобильное приложение "Дія". Для этого необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете на diia.gov.ua. Затем перейти в раздел услуги и выбрать "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19". Здесь необходимо указать сферу деятельности и город, где удобно сделать прививку. После этого остается дождаться сообщения о приглашении на вакцинацию.

Фото: дорожная карта вакцинации в Украине (moz.gov.ua)

Кроме того, записаться на вакцинацию от коронавируса можно через национальный контакт-центр Минздрава по номеру 0800 60 20 19. В этом случае нужно предоставить оператору свои данные - идентификационный код налогоплательщика или серию и номер паспорта.

Все прививки от коронавируса в Украине являются добровольными и бесплатными, напомнили в Минздраве.