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Вакцинация, сертификат или тест: Кабмин ужесточил правила пассажирских перевозок

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 17:38
Вакцинация, сертификат или тест: Кабмин ужесточил правила пассажирских перевозок Фото: в автобусы будут пускать только вакцинированных или с тестом (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Кабинет министров Украины ужесточил правила пассажирских перевозок в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах адаптивного карантина. Новые ограничения начнут действовать с 21 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"Новые правила для перевозки пассажиров - вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, подтверждающих их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта ", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Какие документы нужны

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидемической опасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолетов и пассажиров одного из этих документов:

  • подтверждение полного курса вакцинации (или получения одной дозы для регионов "желтой" зоны)
  • международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации от COVID-19 (вакциной, которая разрешена ВОЗ); отрицательный ПЦР-тест; документ, подтверждающий выздоровление от COVID-19, действие которого подтверждено через приложение "Дия"
  • отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (действует 72 часа)

На каком транспорте будут действовать ограничения

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

Правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин предлагал разрешить перевозки только для вакцинированных, но в итоговом варианте транспортом смогут воспользоваться те, кто переболел COVID-19, или имеют отрицательный текст.

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