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Вакцинация на стадионе "Арена Львов" начнется уже на выходных: кому будут делать прививки

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Пятница 28 мая 2021 09:18
Вакцинация на стадионе "Арена Львов" начнется уже на выходных: кому будут делать прививки Фото: вакцинацию на Львов-Арене начнут делать 29 мая (wikimedia.by/Валерий Дед)
Автор: Инна Собора

Вакцинация от коронавируса на стадионе "Арена Львов" начнется в субботу, 29 мая. Прививки получат те люди, которые зарегистрировались в списке ожидания через приложение "Дія".

Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook.

Первоочередную вакцину получат люди старше 60 лет.

В течение выходных две бригады будут работать до обеда (10:00-15:00), остальные две – после обеда (15: 00-19: 00).

Прививки будут проводить вакциной китайского производства CoronaVac. За выходные планируют вакцинировать более тысячи человек.

Проведение прививок лиц из приложения "Дія" в Центрах вакцинации в выходные дни стартует пока в трех городах Украины - во Львове, Киеве и Одессе.

Ранее сообщалось, что Центр вакцинации населения планируют открыть на футбольном стадионе "Арена Львов", поскольку он больше всего соответствует рекомендациям министерства для обустройства центров.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 27 мая, зафиксировали еще 3306 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений подтвердили в Киеве.

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