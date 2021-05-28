Вакцинация на стадионе "Арена Львов" начнется уже на выходных: кому будут делать прививки
Вакцинация от коронавируса на стадионе "Арена Львов" начнется в субботу, 29 мая. Прививки получат те люди, которые зарегистрировались в списке ожидания через приложение "Дія".
Первоочередную вакцину получат люди старше 60 лет.
В течение выходных две бригады будут работать до обеда (10:00-15:00), остальные две – после обеда (15: 00-19: 00).
Прививки будут проводить вакциной китайского производства CoronaVac. За выходные планируют вакцинировать более тысячи человек.
Проведение прививок лиц из приложения "Дія" в Центрах вакцинации в выходные дни стартует пока в трех городах Украины - во Львове, Киеве и Одессе.
Ранее сообщалось, что Центр вакцинации населения планируют открыть на футбольном стадионе "Арена Львов", поскольку он больше всего соответствует рекомендациям министерства для обустройства центров.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 27 мая, зафиксировали еще 3306 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений подтвердили в Киеве.