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Вакцинация в Украине: почти 120 тысяч человек привились, а 154 - получили дополнительную дозу

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Украина, Среда 22 декабря 2021 08:24
Вакцинация в Украине: почти 120 тысяч человек привились, а 154 - получили дополнительную дозу Фото: почти 120 тысяч человек привились, а 154 - получили дополнительную дозу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса почти 120 тысяч человек. Дополнительную дозу COVID-прививки получили 154 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

Вчера, 21 декабря 119 129 человек вакцинированы против COVID-19. Из которых первую дозу получило 39 006 человек, полностью иммунизированы - 79 969, а дополнительную дозу получили 154 человека.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 461 449 человек.

Из них получили первую дозу - 14 461 447 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 13 141 446 человек, получили дополнительную дозу - 325 человек.

Всего в стране проведено 27 603 218 прививок.

Напомним, по данным Киевской школы экономики, за последнюю неделю сократилось количество вакцинаций на 24%.

Добавим, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что люди, которые перенесли коронавирус и затем вакцинировались почти в 2,5 раза, имеют более низкий риск снова заболеть.

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