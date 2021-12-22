Вакцинация в Украине: почти 120 тысяч человек привились, а 154 - получили дополнительную дозу

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса почти 120 тысяч человек. Дополнительную дозу COVID-прививки получили 154 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

Вчера, 21 декабря 119 129 человек вакцинированы против COVID-19. Из которых первую дозу получило 39 006 человек, полностью иммунизированы - 79 969, а дополнительную дозу получили 154 человека.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 461 449 человек.

Из них получили первую дозу - 14 461 447 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 13 141 446 человек, получили дополнительную дозу - 325 человек.

Всего в стране проведено 27 603 218 прививок.