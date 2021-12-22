Вакцинация в Украине: почти 120 тысяч человек привились, а 154 - получили дополнительную дозу
В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса почти 120 тысяч человек. Дополнительную дозу COVID-прививки получили 154 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Статистика за сутки
Вчера, 21 декабря 119 129 человек вакцинированы против COVID-19. Из которых первую дозу получило 39 006 человек, полностью иммунизированы - 79 969, а дополнительную дозу получили 154 человека.
В целом в Украине
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 461 449 человек.
Из них получили первую дозу - 14 461 447 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 13 141 446 человек, получили дополнительную дозу - 325 человек.
Всего в стране проведено 27 603 218 прививок.
Напомним, по данным Киевской школы экономики, за последнюю неделю сократилось количество вакцинаций на 24%.
Добавим, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что люди, которые перенесли коронавирус и затем вакцинировались почти в 2,5 раза, имеют более низкий риск снова заболеть.