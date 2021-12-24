Вакцинация в Украине: еще 113 тысяч получили прививку, почти 800 человек - третью дозу
В Украине за минувшие сутки привились от коронавируса 113 тысяч человек. Третью дозу вакцины получили почти 800 украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Статистика за сутки
За вчера, 23 декабря 113 882 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получило 36 546 человек, полностью иммунизированы - 76 543, дополнительную дозу получили 793 человека.
В целом в Украине
С начала вакцинальной кампании в стране привито 14 537 066 человек. Из них получили первую дозу - 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 13 296 090 людей, получили дополнительную дозу - 1 389 человек.
Всего проведено 27 834 543 прививки.
Таким образом, уже 46,8% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19.
Вместе с тем 42,8% взрослого населения прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
Напомним, недавно Министерство здравоохранения объявило о введении в Украине ревакцинальной дозы вакцины от коронавируса. Ее можно будет получить через полгода после второй прививки.