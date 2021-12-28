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Вакцинация в Украине: еще 46 тысяч получили прививку, из них 197 - бустерную дозу

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Украина, Вторник 28 декабря 2021 08:22
Вакцинация в Украине: еще 46 тысяч получили прививку, из них 197 - бустерную дозу Фото: за 27 декабря привились от COVID еще 46 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили более 46 тысяч человек. Из них 197 - прошли ревакцинацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 27 декабря 46 024 человека вакцинированы против коронавируса.

Из которых первую дозу получило 12 498 человек, вторую дозу - 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек, ревакцинальную - 197.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 14 605 035 человек.

Из них получили первую дозу - 14 605 033 человека, получили две дозы - 13 447 292 человека, получили дополнительную дозу - 2 208, а ревакцинальную дозу 990.

Всего в Украине проведено 28 055 523 прививки.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 2248 людей, а умерли от болезни 134.

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