Вакцинация в Украине: еще 46 тысяч получили прививку, из них 197 - бустерную дозу
В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили более 46 тысяч человек. Из них 197 - прошли ревакцинацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Статистика за сутки
За вчера, 27 декабря 46 024 человека вакцинированы против коронавируса.
Из которых первую дозу получило 12 498 человек, вторую дозу - 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек, ревакцинальную - 197.
В целом в Украине
С начала вакцинальной кампании в стране привито 14 605 035 человек.
Из них получили первую дозу - 14 605 033 человека, получили две дозы - 13 447 292 человека, получили дополнительную дозу - 2 208, а ревакцинальную дозу 990.
Всего в Украине проведено 28 055 523 прививки.
Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 2248 людей, а умерли от болезни 134.