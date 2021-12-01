Вакцинация в Украине: за ноябрь сделано более 7 млн COVID-прививок

В Украине за ноябрь от коронавируса сделано более 7,1 млн прививок. В общем количестве уже проведено более 24,7 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За минувшие сутки, 30 ноября в Украине от коронавируса вакцинировали 233 471 человека.

Из которых первую дозу вакцины получили 76 979 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 156 492 человека.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 13 468 635 человек.

Из них получили первую дозу - 13 468 633 человека, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 279 127.

В общем количестве в стране проведено 24 747 760 прививок.