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Вакцинация в Украине: половина киевлян уже сделала прививки от COVID

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Киев, Вторник 07 сентября 2021 17:46
Вакцинация в Украине: половина киевлян уже сделала прививки от COVID Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

По состоянию на сентябрь вакцинацию от COVID прошла уже половина жителей Киева. Речь идет о тех, кто получил по крайней мере одну дозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

По словам директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, прививки от COVID-19 уже сделали 50% киевлян, а завершили цикл иммунизации 46% от общего количества вакцинированных. При этом уточняется, что вакцинировалась половина от официальной численности населения Киева.

Она также отметила, что на сегодня в столице можно выбирать среди вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac.

"Подчеркиваю, что все жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от COVID-19 в Киеве", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вакцинировали менее 60% персонала учебных заведений.

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