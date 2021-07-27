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Вакцинация в Украине: риск серьезных побочных эффектов ниже 1%

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Киев, Вторник 27 июля 2021 14:20
Вакцинация в Украине: риск серьезных побочных эффектов ниже 1% Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Риск серьезных побочных эффектов при вакцинации в Украине от коронавируса остается ниже 1%. Это при том, что сделано уже почти 4,7 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственного экспертного центра Минздрава.

Сообщается, что по состоянию на 26 июля введено 499 720 доз Covishield, 1 484 196 CoronaVac, 1 715 780 Comirnaty (Pfizer) и 964 083 AstraZeneca.

Распределение случаев побочных эффектам по гендерным и возрастным показателям выглядит следующим образом:

  • AstraZeneca - чаще всего они случались у женщин и мужчин в возрасте 61-72 лет;
  • Covishield - у женщин 31-45 лет и мужчин в возрасте 46-60 лет;
  • CoronaVac - у женщин в возрасте 46-60, а у мужчин в возрасте 61-72 лет;
  • Comirnaty - у женщин и мужчин в возрасте 46-60 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в список побочных эффектов вакцины Jansen внесли редкий синдром.

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