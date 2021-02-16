ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вакцинация в Украине затягивается. Могут начать на следующей неделе

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 18:32
Вакцинация в Украине затягивается. Могут начать на следующей неделе Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться на следующей неделе. До этого он был уверен, что первую прививку от коронавируса в Украине сделают на этой неделе.

Об этом шла речь на онлайн-конференции американо-украинского делового совета.

По словам министра, возникли сложности "логистического и бюрократического" характера.

"Мы ожидали вакцину уже в середине февраля. Мы рассчитывали, что начнем вакцинацию (с 15 февраля - ред.), исходя из подписанных документов ... Но возникли трудности логистического и бюрократического характера. Я могу уверенно заявить, что мы начнем вакцинацию в феврале, но, скорее всего, это будет конец этой недели или начало следующей", - сказал он.

Напомним, на утреннем брифинге глава Минздрава заверял, что "технические проблемы", которые возникли с поставками вакцины от коронавируса в Украину, будут решены за несколько дней.

Кроме того, Степанов обещал начать вакцинацию от коронавируса уже на этой неделе. Он уверял, что в Индии началась отгрузка COVID-вакцин для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Министерство здравоохранения Украины вакцинация Максим Степанов вакцина от коронавируса
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19