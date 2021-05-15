ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вакцинация второй дозой: за сутки прививки получили еще 5 тысяч украинцев

Новина українською →
Суббота 15 мая 2021 09:16
Вакцинация второй дозой: за сутки прививки получили еще 5 тысяч украинцев Фото: прививки второй дозой всего получили более 13 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине набирает обороты вакцинация второй дозой. За минувшие сутки сделали 5303 прививок.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего 23 638 человек привито против COVID-19 за сутки. Ситуация по регионам:

  • Киев - 1 652 прививки;
  • Винницкая область - 894 прививки;
  • Волынская область - 742 прививки;
  • Днепропетровская область - 1 817 прививок;
  • Донецкая область - 1 174 прививки;
  • Житомирская область - 926 прививок;
  • Закарпатская - 1 085 прививок;
  • Запорожская область - 1 021 прививка;
  • Ивано-Франковская область - 1 378 прививок;
  • Киевская область - 678 прививок;
  • Кировоградская область - 488 прививок;
  • Луганская область - 593 прививки;
  • Львовская область - 2 026 прививок;
  • Николаевская область - 617 прививок;
  • Одесская область - 1 364 прививки;
  • Полтавская область - 1 512 прививок;
  • Ровенская область - 874 прививки;
  • Сумская область - 339 прививок;
  • Тернопольская область - 688 прививок;
  • Харьковская область - 620 прививок;
  • Херсонская область - 511 прививок;
  • Хмельницкая область - 1 038 прививок;
  • Черкасская область - 417 прививок;
  • Черновицкая область - 590 прививок;
  • Черниговская область - 594 прививки.

Всего с начала вакцинации в Украине 936 499 человек получили прививки, из них 13 661 человек завершил вакцинацию (получил две дозы).

РБК-Украина писало, что для вакцинации второй дозой AstraZeneca в Украине оставили 26 тысяч доз.

Напомним, на вакцинацию от COVID в Украине в ближайшее время могут пригласить людей, которые записывались через портал или приложение "Дія".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус вакцинация Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19