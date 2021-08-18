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Вакцинация защищает от тяжелого течения при заражении "Дельта" штаммом, - ВОЗ

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Женева, Среда 18 августа 2021 19:16
Вакцинация защищает от тяжелого течения при заражении "Дельта" штаммом, - ВОЗ Фото: главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан (flickr by World Health Summit )
Автор: Валерия Полищук

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила, что вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19 и смерти от штамма "Дельта". Штамм коронавируса выявили в 148 странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание ВОЗ.

"Если вы посмотрите на статистику, которая нас действительно беспокоит, а именно по тяжелому течению заболевания, госпитализациям и смертям, то совершенно точно, что вакцины предотвращают рост таких случаев. Это верно и в отношении штамма "Дельта", - заявила Сваминатан.

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