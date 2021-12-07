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Вакцинацию от COVID прошли более 40 000 украинских детей, - Ляшко

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 12:44
Вакцинацию от COVID прошли более 40 000 украинских детей, - Ляшко Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

На сегодня вакцинацию от COVID прошли уже более 40 000 украинских детей старше 12 лет. При этом в стране пока не рассматривается массовая вакцинация детей от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко на форуме "Украина 30".

"Мы разрешили вакцинироваться от коронавируса детям от 12 лет, и уже более 40 000 детей воспользовались этой возможностью. В некоторых странах начали вакцинировать детей старше 5 лет. Я думаю, что производители вакцины и в нашей стране быстро зарегистрируют изменения в инструкцию и это можно будет сделать. Но мы не делаем приоритет на массовую вакцинацию детей, поскольку мы сосредоточены на группах риска и людей старшего возраста", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве открыли отдельные пункты для COVID-вакцинации детей.

Подробнее о том, как будет развиваться ситуация с вакцинацией, читайте в материале "Укол каждому. Где в мире вводят обязательную вакцинацию и чего ждать украинцам".

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