ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вакцинированные за рубежом украинцы также получат "ковидную" тысячу, - Шмыгаль

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 декабря 2021 13:21
Вакцинированные за рубежом украинцы также получат "ковидную" тысячу, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании подчеркнул, что украинцы, которые привились за границей, также должны получить преимущества украинского COVID-сертификата. Им должны предоставить возможность перенести сертификаты в "Дию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время селекторного совещания по противодействию распространению COVID-19.

"Люди, которые были вакцинированы за рубежом признанными в мире вакцинами, должны воспользоваться программой президента "еПоддержка". Необходимо предоставить им возможность перенести сертификаты в "Дию"", - заявил он.

При этом Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день уже 3,6 млн человек воспользовались услугой, из них почти 2 млн получили средства.

При этом в Министерстве здравоохранения отметили, что для выполнения задания предыдущего селекторного совещания было разрешено таким лицам получить украинский сертификат у семейного врача.

Напомним, в Украине продолжают выплачивать украинцам по 1 тысяче гривен за вакцинацию. Уже 6 банков стали партнерами этой программы.

РБК-Украина ранее писало, как оформить выплату за вакцинацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе