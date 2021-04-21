Вакцину Johnson&Johnson продолжат поставлять в Европу: на этикетке появится предупреждение

Вакцину Johnson&Johnson продолжат поставлять в Европу и другие страны, не мотря на риск появление тромбов. Однако на этикетке появится предупреждение о возможных побочных эффектах.

Компания заявила во вторник, что возобновит поставки вакцины Johnson&Johnson в Европейский Союз, Норвегию и Исландию. Также там сообщили, что будут работать над возобновлением клинических испытаний вакцины.

Также в компании заявили, что теперь новая этикетка на упаковке вакцины будет включать предупреждение о риске редкого побочного эффекта и инструкции по его распознаванию и лечению.