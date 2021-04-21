ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вакцину Johnson&Johnson продолжат поставлять в Европу: на этикетке появится предупреждение

Новина українською → США, Среда 21 апреля 2021 01:58
Вакцину Johnson&Johnson продолжат поставлять в Европу: на этикетке появится предупреждение Фото: вакцина Johnson&Johnson будет выпускаться с предупреждением о тромбах (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Вакцину Johnson&Johnson продолжат поставлять в Европу и другие страны, не мотря на риск появление тромбов. Однако на этикетке появится предупреждение о возможных побочных эффектах.

Об этом сообщили в компании, передает Reuters.

Компания заявила во вторник, что возобновит поставки вакцины Johnson&Johnson в Европейский Союз, Норвегию и Исландию. Также там сообщили, что будут работать над возобновлением клинических испытаний вакцины.

Также в компании заявили, что теперь новая этикетка на упаковке вакцины будет включать предупреждение о риске редкого побочного эффекта и инструкции по его распознаванию и лечению.

"Это чрезвычайно редкое событие. Мы надеемся, что, ознакомив людей с этим, а также предоставив четкие диагностические и терапевтические рекомендации, мы сможем восстановить доверие к нашей вакцине", - заявили в компании.

Напомним, в ЕМА заявили, что вакцина Johnson&Johnson также может вызывать тромбы. Это произошло после того, как в США обнаружили восемь случаев тромбоза после вакцинации препаратом.

Ранее сообщалось, что в США должны принять решение по использованию вакцины Johnson&Johnson. Скорее всего вакцинацию продолжат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус вакцинация Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19