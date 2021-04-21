Вакцину Johnson&Johnson продолжат поставлять в Европу: на этикетке появится предупреждение
Вакцину Johnson&Johnson продолжат поставлять в Европу и другие страны, не мотря на риск появление тромбов. Однако на этикетке появится предупреждение о возможных побочных эффектах.
Об этом сообщили в компании, передает Reuters.
Компания заявила во вторник, что возобновит поставки вакцины Johnson&Johnson в Европейский Союз, Норвегию и Исландию. Также там сообщили, что будут работать над возобновлением клинических испытаний вакцины.
Также в компании заявили, что теперь новая этикетка на упаковке вакцины будет включать предупреждение о риске редкого побочного эффекта и инструкции по его распознаванию и лечению.
"Это чрезвычайно редкое событие. Мы надеемся, что, ознакомив людей с этим, а также предоставив четкие диагностические и терапевтические рекомендации, мы сможем восстановить доверие к нашей вакцине", - заявили в компании.
Напомним, в ЕМА заявили, что вакцина Johnson&Johnson также может вызывать тромбы. Это произошло после того, как в США обнаружили восемь случаев тромбоза после вакцинации препаратом.
Ранее сообщалось, что в США должны принять решение по использованию вакцины Johnson&Johnson. Скорее всего вакцинацию продолжат.