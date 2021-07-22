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Вакцины AstraZeneca и Pfizer высокоэффективны против "Дельта" штамма, - исследование

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Четверг 22 июля 2021 15:38
Вакцины AstraZeneca и Pfizer высокоэффективны против "Дельта" штамма, - исследование Фото: Вакцины AstraZeneca и Pfizer высокоэффективны против "Дельта" штамма (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Две дозы вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и AstraZeneca почти так же эффективны против "Дельта" штамма коронавируса, как и против ранее доминировавшего штамма "Альфа". Различия в эффективности вакцин против этих штаммов после полного курса вакцинации незначительны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вакцины высокоэффективны против "Дельта" штамма, который в настоящее время является доминирующим во всем мире, хотя исследование подтверждает, что одной прививки вакцины недостаточно для высокой защиты.

Исследование показало, что две дозы вакцины компании Pfizer были на 88% эффективны для предотвращения симптоматического заболевания от "Дельта" штамма, по сравнению с 93,7% против штамма "Альфа".

Две дозы вакцины AstraZeneca на 67% эффективны против "Дельта" штамма, по сравнению с 60%, о которых сообщалось ранее, и на 74,5% эффективны против штамма "Альфа", по сравнению с первоначальной оценкой в 66% эффективности.

"Лишь незначительные различия в эффективности вакцины были отмечены для "Дельта" штамма по сравнению со штаммом "Альфа" после получения двух доз вакцины", - пишут в своем исследовании ученые Public Health England.

Данные из Израиля показали более низкую эффективность вакцины Pfizer против симптоматического заболевания, хотя защита от тяжелого заболевания остается высокой.

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